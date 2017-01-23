Для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей понятие ключа электронной цифровой подписи (ЭЦП) уже прочно вошло в повседневную жизнь. Для экономии времени, автоматизации совершения различных юридически значимых действий — от регистрации предприятий и индивидуальных предпринимателей до подачи налоговых деклараций — используется это простое и удобное средство.



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Маленький ключ для больших возможностей

До недавнего времени в нашей республике существовало множество удостоверяющих центров, каждый из которых выпускал ключи ЭЦП, пригодные для работы в одной определенной информационной системе. К примеру, один электронный ключ требовался для подачи электронных счетов-фактур, другой для получения электронных услуг, третий для отправки электронной товарной накладной и так далее.

Для решения этой проблемы и освобождения госорганов и организаций от несвойственных и дорогостоящих функций, связанных с содержанием отдельных удостоверяющих центров, в Беларуси в 2014 году создан единый Республиканский удостоверяющий центр (РУЦ). Полученный в РУЦ ключ ЭЦП будет использоваться для работы со всеми информационными системами государственных органов и организаций, т.е. станет единым ключом к электронному правительству.

В настоящее время ключ ЭЦП РУЦ стоимостью 78 руб. 74 коп. заменяет собой каждый из электронных ключей по аналогичной цене и пригодных для работы только в одной определенной информационной системе. Ключ ЭЦП, полученный в РУЦ, выдается сроком на 2 года и используется при организации юридически значимого межведомственного информационного взаимодействия, а также для:

регистрации предприятий и индивидуальных предпринимателей;

подачи налоговых деклараций;

подачи электронных счетов-фактур по НДС;

электронного декларирования и регистрации деклараций о соответствии продукции требованиям регламентов таможенного союза стран ЕАЭС;

представления в Белстат статистической отчетности;

представления документов в «Белгосстрах»;

работы с информационными системами ФСЗН (временно кроме портала);

работы с Единым порталом электронных услуг;

работы с Единым государственным регистром недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ), а также геопорталом земельно-информационной системы;

работы на электронных торговых площадках страны;

в банковской сфере и др.

«На текущий момент в РУЦ перешагнули отметку в 90 000 выданных ключей ЭЦП, — рассказал Владимир Басько, начальник управления ГосСУОК Национального центра электронных услуг. — Для регистрации в качестве пользователя РУЦ и получения ключа ЭЦП нет необходимости посещать столицу: создана сеть из 28 регистрационных центров во всех областных, а также районных центрах».

Мобильная ЭЦП

Напомним, что традиционно электронная цифровая подпись размещается на USB-токене и может быть использована только на компьютере со специальным программным обеспечением, чем ограничена мобильность пользователя. Для решения этой проблемы в РУЦ совместно с компанией velcom разработана услуга ЭЦП на SIM-карте или попросту мобильная ЭЦП. Теперь стало возможно дистанционно согласовывать, подписывать документы, совершать с ними иные операции, что упрощает и ускоряет процессы их обработки и влияет на эффективность работы всей компании.

Несмотря на кажущуюся простоту, технология ЭЦП на SIM-карте обеспечивает высокий уровень безопасности: данные размещаются в доверенной среде памяти SIM-карты. Воспользоваться услугой могут юридические лица и индивидуальные предприниматели-резиденты Республики Беларусь, являющиеся клиентами компании velcom. В ближайшее время данная услуга будет доступна и для физических лиц.

Технология широко используется сегодня в Финляндии, Литве, Латвии, Казахстане и Азербайджане, для Беларуси эксперты также предрекают скорое повсеместное использование.