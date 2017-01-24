Пользователям почтового сервиса Mail.Ru стала доступна возможность отложенной отправки. Теперь письмо можно написать в любой удобный момент и указать дату и время, когда его нужно отослать адресату – отправка произойдет автоматически.

При написании достаточно указать точное время и день из будущего, когда нужно будет выслать письмо. По нажатию на кнопку «Отправить» такое письмо попадет в папку с исходящей почтой, где будет ожидать своего часа.





Пока письмо не ушло, его автору доступны все инструменты редактирования: можно внести правки в текст, прикрепить файлы (или наоборот удалить вложения), изменить время отправки либо отослать немедленно. Кроме того, отправитель сможет отредактировать список адресатов – или же, передумав, совсем удалить письмо.