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Почта Mail.Ru научилась отправлять письма в будущее

24.01.2017 15:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Пользователям почтового сервиса Mail.Ru стала доступна возможность отложенной отправки. Теперь письмо можно написать в любой удобный момент и указать дату и время, когда его нужно отослать адресату – отправка произойдет автоматически.

При написании достаточно указать точное время и день из будущего, когда нужно будет выслать письмо. По нажатию на кнопку «Отправить» такое письмо попадет в папку с исходящей почтой, где будет ожидать своего часа.

Почта Mail.Ru научилась отправлять письма в будущее

Пока письмо не ушло, его автору доступны все инструменты редактирования: можно внести правки в текст, прикрепить файлы (или наоборот удалить вложения), изменить время отправки либо отослать немедленно. Кроме того, отправитель сможет отредактировать список адресатов – или же, передумав, совсем удалить письмо.

 
 
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