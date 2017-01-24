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Resident Evil 7 поступил в продажу

24.01.2017 15:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Ужастик Resident Evil 7 поступил в продажу. Средняя оценка игры после публикации 44 рецензий составляет 86 баллов. Авторитетные издания IGN и GameSpot оценили игру на 77 и 80 баллов соответственно. Компьютерная версия получила защиту Denuvo, сообщает InGame.

Западная пресса пишет, что новая часть не блещет инновациями. Однако разработчикам удалось создать по-настоящему атмосферный и интересный ужастик, близкий по духу к классическим играм серии. Игра предлагает увлекательный сюжет, хорошо поставленные сражения с боссами, множество секретов и головоломок. Стрельбы в игре немного, а некоторых Бэйкеров приходится убивать снова и снова.

Resident Evil 7 поступил в продажу

Resident Evil 7 – ужастик от первого лица, действие которого разворачивается на заброшенной плантации вскоре после событий Resident Evil 6. Главного героя зовут Итан Уинтерс. Он отправляется в Луизиану на поиски своей пропавшей супруги Мии Уинтерс. Расследование приводит его в таинственный особняк обезумевшей семьи Бейкеров.

 
 
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Ужастик Resident Evil 7 поступил в продажу. Средняя оценка игры после публикации 44 рецензий составляет 86...

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