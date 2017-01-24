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Samsung получила огромную прибыль несмотря на фиаско Galaxy Note 7

24.01.2017 15:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Выручка компании Samsung в 2016 году составила $173 миллиарда, что на 0,6% больше чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 10,7% и составила $25 миллиардов.

В четвертом квартале компания заработала $45,7 миллиарда, что практически соответствует показателю годовой давности. При этом компания получила $7,89 миллиарда операционной прибыли, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Samsung получила огромную прибыль несмотря на фиаско Galaxy Note 7

Около 68% выручки компании пришлось на микросхемы памяти и дисплеи, а также смартфоны Galaxy S7 и S7 Edge. Мобильное подразделение также смогло нарастить выручку несмотря на фиаско Galaxy Note 7.

Напомним, что вышедший в августе прошлого года Galaxy Note 7 был снят с продажи спустя два месяца из-за многочисленных инцидентов самоликвидации устройства, которые были вызваны бракованными аккумуляторами и дефектами корпуса.

 
 
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Выручка компании Samsung в 2016 году составила $173 миллиарда, что на 0,6% больше чем годом ранее. Операционная...

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