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Неизвестные взломали сайт Александра Солодухи

24.01.2017 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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На официальном сайте белорусского певца Александра Солодухи появилась реклама на японском языке. Раньше сайт рассказывал о певце и его музыке.

Неизвестные взломали сайт Александра Солодухи
Так выглядел сайт soloduha.by до инцидента

21 января 2017 года, судя по кэшу Google, сайт начал на японском языке рекламировать покупку обуви. Скорее всего, это результат взлома — хакеры разместили рекламу и ссылки, не разобравшись с аудиторией ресурса.

Неизвестные взломали сайт Александра Солодухи

Неизвестные взломали сайт Александра Солодухи

Неизвестные взломали сайт Александра Солодухи

Сейчас содержимое сайта и вовсе исчезло, при заходе на него пользователи видят белый экран. 

Сам музыкант оказался не в курсе о проблемах с интернет-площадкой. Александр — сын певца, который занимается организацией концертов, — тоже не знал об инциденте. «Не замечал. Обязательно разберемся», — пообещал он. 

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На официальном сайте белорусского певца Александра Солодухи появилась реклама на японском языке. Раньше сайт рассказывал о певце и его музыке.

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