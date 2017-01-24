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Неизвестные взломали сайт Александра Солодухи
24.01.2017 17:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На официальном
21 января 2017 года, судя по
Сейчас содержимое сайта и вовсе исчезло, при заходе на него пользователи видят белый экран.
Сам музыкант оказался не в курсе о проблемах с интернет-площадкой. Александр — сын певца, который занимается организацией концертов, — тоже не знал об инциденте. «Не замечал. Обязательно разберемся», — пообещал он.
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На официальном сайте белорусского певца Александра Солодухи появилась реклама на японском языке. Раньше сайт рассказывал о певце и его музыке.
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