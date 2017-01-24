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Первые беспилотные автобусы выехали на улицы Парижа

24.01.2017 21:01 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Власти Парижа выпустили на улицы города два экспериментальных беспилотных автобуса на электротяге, передает в понедельник русская служба BBC.

Первые беспилотные автобусы выехали на улицы Парижа
© Sputnik/
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Автобусы курсируют по маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлиц, причем передвижение их осуществляется по выделенной линии. В случае успеха городские власти намерены развивать этот вид транспорта.

Автобус небольшой, его вместимость всего 12 человек, однако техническая составляющая впечатляет — транспортное средство напичкано лазерными дальномерами и различными камерами, которые установлены по всему периметру. При этом автобус, приезжая на место, не разворачивается и едет по обратному маршруту.

Заместитель главы парижской мэрии Жан-Луи Миссика предрекла скорую революцию беспилотных транспортных средств и отметила, что итоги эксперимента будут подведены уже через три месяца.

Автоконцерны уже давно занимаются разработкой беспилотных автомобилей и некоторые уже тестировали их на улицах. К 2020 году полноценный автомобиль, управляемый без непосредственного участия водителя, планируют выпустить Tesla, GM, BMW, Volkswagen и KIA.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместимость автобуса, оснащенного дальномерами и камерами, всего 12 человек, для его передвижения выделена отдельная полоса.

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