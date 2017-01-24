МИНСК, 24 янв — Sputnik. Власти Парижа выпустили на улицы города два экспериментальных беспилотных автобуса на электротяге, передает в понедельник русская служба BBC .

Автобусы курсируют по маршруту между Лионским вокзалом и вокзалом Аустерлиц, причем передвижение их осуществляется по выделенной линии. В случае успеха городские власти намерены развивать этот вид транспорта.

Автобус небольшой, его вместимость всего 12 человек, однако техническая составляющая впечатляет — транспортное средство напичкано лазерными дальномерами и различными камерами, которые установлены по всему периметру. При этом автобус, приезжая на место, не разворачивается и едет по обратному маршруту.

Заместитель главы парижской мэрии Жан-Луи Миссика предрекла скорую революцию беспилотных транспортных средств и отметила, что итоги эксперимента будут подведены уже через три месяца.

Автоконцерны уже давно занимаются разработкой беспилотных автомобилей и некоторые уже тестировали их на улицах. К 2020 году полноценный автомобиль, управляемый без непосредственного участия водителя, планируют выпустить Tesla, GM, BMW, Volkswagen и KIA.