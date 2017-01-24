﻿﻿ Революция платежных систем – уже норма. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Революция платежных систем – уже норма

25.01.2017 11:00 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
Размер текста:
A
A
A

Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении, рассказал в пространстве Business Lounge о том, как бесконтактные технологии меняют рынок банковских услуг. Интервью состоялось на VIII Гайдаровском форуме.

Эксперт прокомментировал обеспокоенность в связи с возможным вытеснением банковских карт бесконтактными платежными инструментами. По мнению Алексея Малиновского, в сфере банковских платежей действительно произошла локальная революция. Одной из главных причин представитель Mastercard называет прошлогоднюю адаптацию в России платформы токенизации – механизма, который позволяет обезопасить карточные платежи через телефон. Потребители получили широкий доступ к простой и безопасной технологии оплаты. «Это ведет к трансформации и платежного сектора, и тех банковских услуг, которые предоставляют банки», – заключил Алексей Малиновский.

Вместе с тем эксперт не считает, что банкам следует опасаться конкуренции со стороны компаний, специализирующихся на финансовых технологиях. Конкуренция с ними благотворно влияет на рынок и качество услуг. Кроме того, многие банковские организации самостоятельно инвестируют в проекты по созданию информационно-технологических платформ. «У меня есть мнение, что наши банки – это и есть тот самый финтех, поэтому они не могут конкурировать сами с собой», – сделал вывод представитель компании. Самое главное – формировать расширенное предложение по инновационному сервису услуг.

Коснулся Алексей Малиновский и вопроса отношения банковских организаций к появлению на рынке криптовалюты«Здесь пока нет единого мнения ни у регуляторов, ни у игроков рынка. В рамках дискуссий у нас появилось много мыслей. Раз она существует, то за ней надо пристально наблюдать, прежде всего регуляторам. А дальше – понимать, что с ней делать дальше, но, скорее всего, не запрещать», – резюмировал представитель Masterсard.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении, рассказал в пространстве Business Lounge о том, как бесконтактные технологии меняют рынок...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Старейшая подлодка в мире продолжит свою боевую службу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика