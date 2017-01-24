В ВМС Тайваня продолжит боевую службу старейшая действующая подлодка в мире SS 791 Hai Shih («Морской Лев»), сообщает «Taiwan News».

Субмарина уже прибыла на судоремонтное предприятие в главной военно-морской базе Цзо Ин в Гаосюне. Работы над лодкой займут около 18 месяцев и будут проводиться тайваньской судостроительной корпорацией Taiwan International Shipbuilding Corporation.



Фото: "Taiwan News"

Планируется, что дизель-электрическая субмарина пройдет также небольшую модернизацию, в ходе которой будет обновлено навигационное оборудование. Ремонт позволит продлить срок службы лодки до 2026 года, и таким образом Hai Shih встретит свое 80-летие в строю тайваньского флота.

SS 791 Hai Shih — это американская дизель-электрическая подлодка SS 478 Cutlass типа Tench. Данная субмарина была спущена на воду в 1944 году и передана ВМС США 17 марта 1945 года. За это время субмарина успела совершить всего один боевой поход в Тихом океане.

Тайваню субмарину передали 12 апреля 1973 года. Сейчас Hai Shih является старейшей действующей подводной лодкой в мире.