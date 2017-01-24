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WhatsApp научился работать без интернета

25.01.2017 08:58 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Мессенджер WhatsApp научился работать без интернета. Новая функция позволяет писать сообщения при отсутствии связи. Мессенджер сохранит все заготовленные послания и автоматически отправит их адресату, как только связь восстановится. Новшество может быть полезным в условиях прерывающегося сигнала.

Также разработчики увеличили в три раза лимит на одновременную отправку фотографий и видео. Теперь собеседнику можно отправить сразу 30 файлов.

WhatsApp научился работать без интернета

Еще одним новшеством стали «Хранилища», которые содержат полную информацию о всех переданных и полученных вложениях.

WhatsApp - это бесплатное приложение для смартфонов и компьютеров, позволяющее обмениваться сообщениями, фотографиями, аудио- и видеофайлами, а также некоторыми типами документов. Еще сервис поддерживает голосовые вызовы и позволяет общаться посредством видеосвязи.

 
 
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