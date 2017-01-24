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Все хромбуки 2017 года получат поддержку Android-приложений

25.01.2017 08:41 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Google сообщила, что все новые хромбуки получат поддержку Android-приложений. Первыми устройствами с доступом к магазину Google Play стали ASUS Chromebook Flip, Acer Chromebook R11 и Google Chromebook Pixel 2 (2015).

Возможность запуска Android-приложений на хромбуках была анонсирована в мае 2016 года. Тогда же было заявлено, что нововведение сделает более выгодным разработку приложений для Android, так как разработчики смогут одновременно создавать программы для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Все хромбуки 2017 года получат поддержку Android-приложений

Хромбуки – это маломощные компьютеры, работающие под управлением операционной системы Google Chrome OS. Они стоят недорого и пользуются популярностью у студентов. Также такие устройства закупают образовательные учреждения.

 
 
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Компания Google сообщила, что все новые хромбуки получат поддержку Android-приложений. Первыми...

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