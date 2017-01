Компания Blizzard решила подарить некоторым пользователям сервиса battle.net стратегию StarCraft II: Wings of Liberty. Не объявляя об акции заранее, разработчики отправили случайным игрокам бесплатные копии игры. Об этом сообщает rg.ru.





Точно неизвестно, по какому принципу Blizzard выбирает адресатов для своего подарка. Некоторые предполагают, что рассылку получили геймеры, много времени проводившие в других проектах студии: World of Warcraft, Overwatch и других. Другие же утверждают, что StarCraft II может стать бесплатной для всех. Стоит отметить, что за дополнения Heart of the Swarm и Legacy of the Void при этом все же придется платить.

Ранее геймеры также могли бесплатно оценить игру. Однако версия StarCraft II: Starter Edition не позволяла пройти дальше некоторых начальных миссий.

StarCraft II: Wings of Liberty — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени, ставшая продолжением популярного проекта StarCraft. Тайтл выполнен в трехмерной графике, а также использует физический движок Havok, создающий симуляцию физического взаимодействия в реальном времени, что делает виртуальный мир более живым и реалистичным.