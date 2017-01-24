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Американский истребитель 5-го поколения F-35 хотят сделать дешевле

25.01.2017 14:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Корпорация Lockheed Martin планирует сделать производство новых партий истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A дешевле – до 85 миллионов долларов за одну боевую машину, сообщило информационное издание Defense News.

Американский истребитель 5-го поколения F-35 хотят сделать дешевле
© AP/ Rick Bowmer
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"F-35 впервые будет стоить менее 100 миллионов долларов, и Lockheed Martin на пути к цене в 85 миллионов долларов за один F-35A в 2019 году", – говорится в сообщении издания со ссылкой на главу компании Мерилин Хьюсон.

Самолеты F-35 модификации A (простая версия, предусмотренная для экспорта) были признаны экспертами ВВС в августе 2016 года годными к эксплуатации в боевых условиях после неоднократных задержек из-за устранения выявленных проблем.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал высокую стоимость малозаметных многофункциональных истребителей F-35. Программа F-35, которую осуществляет корпорация Lockheed Martin, обошлась налогоплательщикам примерно в 400 миллиардов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания Lockheed Martin планирует существенно удешевить производство экспортных вариантов F-35.

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