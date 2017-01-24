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в Украине создали медленный и шумный противотанковый коптер

25.01.2017 14:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ролик с испытаний тяжелого противотанкового коптера «Командор», разработанного в украинском опытном конструкторском бюро «Матрица технологий», на днях появился в Сети.

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Коптер снабжен комбинированной двигательной установкой и может находиться в воздухе около часа. Тестовая модель «Командора» была снабжена муляжом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

С виду похожий на скамейку дрон даже с муляжом ПТРК летает очень медленно и неуверенно. При этом его сильно раскачивает в полете, что значительно усложняет наводку противотанковой ракеты.

От земли «Командор» может оторваться буквально на 3−5 метров, а благодаря громкому тарахтящему звуку его легко обнаружить. Большие размеры коптера вкупе с его низкой скоростью делают из него легкую мишень.

 
 
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Ролик с испытаний тяжелого противотанкового коптера «Командор», разработанного в украинском опытном конструкторском бюро «Матрица технологий», на днях...

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