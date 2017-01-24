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В гомельских троллейбусах появился бесплатный Wi-Fi

25.01.2017 14:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В качестве пилотного проекта бесплатный доступ к интернету появился в семи троллейбусах, обслуживающих маршрут № 25 областного центра. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подключиться к точке доступа, ввести номер мобильного телефона на странице авторизации и пароль из полученного SMS-сообщения.

В гомельских троллейбусах появился бесплатный Wi-Fi

— Маршрут № 25 проходит через новые микрорайоны, где живет много молодежи, поэтому внедрение технологии решили начать именно с него, — рассказал заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социальным вопросам КУП «Горэлектротранспорт» Сергей Лазько.

Если услуга будет востребована, ее постепенно начнут внедрять и на других троллейбусных маршрутах. Следующие в очереди на подключение к Wi-Fi — троллейбусы, обслуживающие маршрут № 20, самый продолжительный в городе.

Постепенно в Гомеле появляется все больше мест, оборудованных Wi-Fi. Так, в начале января бесплатный доступ к интернету появился в кинотеатре имени Калинина. До конца месяца Wi-Fi станет доступен также в кинотеатрах «Мир» и «Октябрь». А с 1 декабря 2016 года бесплатный интернет жителям областного центра «раздает» первая в Беларуси интерактивная остановка.

 
Теги: Гомель
 
 
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В качестве пилотного проекта бесплатный доступ к интернету появился в семи троллейбусах, обслуживающих маршрут № 25 областного центра. Чтобы воспользоваться...

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