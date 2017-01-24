Думаете, что собаки умнее кошек? Возможно, вы неправы. Во всяком случае, как установили японские ученые, кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они так же умны.



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В исследовании приняли участие 49 домашних кошек. Ученые пришли к выводу, что эти животные могут вспоминать приятные переживания, например поедание любимого лакомства.

Подобного рода способности среди животных имеют и собаки — это называется эпизодической памятью.

Люди часто пытаются сознательно восстановить в памяти события прошлого, например что они ели на завтрак, как прошел их первый день на работе или, скажем, семейное торжество.

Эти воспоминания уникальны, поскольку связаны с конкретным восприятием этих событий каждым отдельным человеком.

Как объясняет психолог Киотского университета Саха Такаги, кошки, как и собаки, также вспоминают какие-то конкретные события, что заставляет предположить, что их эпизодическая память схожа с человеческой.

«Эпизодическая память рассматривается как часть самоаналитической функции сознания, и наше исследование может указывать на ее присутствие у кошек, — сказала Такаги в интервью Би-би-си. — Интересно также предположить, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями так же, как люди».

В ходе исследования в университете Киото ученые проверяли способность кошек вспомнить по прошествии 15 минут, из какой миски они только что ели, а из какой нет.

Они обнаружили, что кошки могут вспомнить специфическую информацию относительно своих мисок, то есть «где» и «что» они ели, а это говорит о наличии эпизодической памяти.

Исследователи предполагают, что кошки могут помнить пережитое в течение более долгого времени, а также не уступают собакам по части разных умственных испытаний, например распознавания человеческих жестов, эмоций и выражения лица.

По словам Сахи Такаги, это исследование может иметь и практическое применение.

«Чем лучше мы сможем понять кошек, тем лучше будут развиваться отношения кошек с людьми», полагает она.

Та же самая группа ученых из университета Киото ранее проводила схожие тесты с собаками, которые также показали наличие у этих животных эпизодической памяти.

В прошлом году венгерские ученые пришли к выводу, что собаки способны вспоминать действия своих хозяев, даже без особых на то побуждений.

Данные нового исследования опубликованы в журнале Behavioural Processes .