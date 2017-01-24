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Японские ученые: кошки не глупее собак

25.01.2017 14:55 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Думаете, что собаки умнее кошек? Возможно, вы неправы. Во всяком случае, как установили японские ученые, кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что позволяет предположить, что они так же умны.

Японские ученые: кошки не глупее собак
Изображение: Thinkstock / bbc.com

В исследовании приняли участие 49 домашних кошек. Ученые пришли к выводу, что эти животные могут вспоминать приятные переживания, например поедание любимого лакомства.

Подобного рода способности среди животных имеют и собаки — это называется эпизодической памятью.

Люди часто пытаются сознательно восстановить в памяти события прошлого, например что они ели на завтрак, как прошел их первый день на работе или, скажем, семейное торжество.

Эти воспоминания уникальны, поскольку связаны с конкретным восприятием этих событий каждым отдельным человеком.

Как объясняет психолог Киотского университета Саха Такаги, кошки, как и собаки, также вспоминают какие-то конкретные события, что заставляет предположить, что их эпизодическая память схожа с человеческой.

«Эпизодическая память рассматривается как часть самоаналитической функции сознания, и наше исследование может указывать на ее присутствие у кошек, — сказала Такаги в интервью Би-би-си. — Интересно также предположить, что кошки могут наслаждаться воспоминаниями так же, как люди».

В ходе исследования в университете Киото ученые проверяли способность кошек вспомнить по прошествии 15 минут, из какой миски они только что ели, а из какой нет.

Они обнаружили, что кошки могут вспомнить специфическую информацию относительно своих мисок, то есть «где» и «что» они ели, а это говорит о наличии эпизодической памяти.

Исследователи предполагают, что кошки могут помнить пережитое в течение более долгого времени, а также не уступают собакам по части разных умственных испытаний, например распознавания человеческих жестов, эмоций и выражения лица.

По словам Сахи Такаги, это исследование может иметь и практическое применение.

«Чем лучше мы сможем понять кошек, тем лучше будут развиваться отношения кошек с людьми», полагает она.

Та же самая группа ученых из университета Киото ранее проводила схожие тесты с собаками, которые также показали наличие у этих животных эпизодической памяти.

В прошлом году венгерские ученые пришли к выводу, что собаки способны вспоминать действия своих хозяев, даже без особых на то побуждений.

Данные нового исследования опубликованы в журнале Behavioural Processes.

 
 
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Думаете, что собаки умнее кошек? Возможно, вы неправы. Во всяком случае, как установили японские ученые, кошки выполняют тесты на память не хуже собак, что...

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