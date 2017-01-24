В Сети появился новый рендер флагманского смартфона LG G6. На снимке изображена верхняя половина устройства, позволяющая оценить его конструкторские особенности. Согласно утечке, новинка получит тонкий дизайн со скругленными углами и кромками, а также очень узкие рамки вокруг дисплея.

Также стало известно, что LG G6 не получит новый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 835, поскольку таковой не будет доступен в больших объемах до выхода Samsung Galaxy S8. Поэтому было принято решение использовать четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 821.





LG G6 порадует 5,7-дюймовой матрицей с соотношением сторон 18:9, разрешение которой составит 2880 x 1440 пикселей. Еще устройству приписывают двойную камеру с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, порт USB-C и сканер отпечатков пальцев.

Презентация смартфона состоится 26 февраля.