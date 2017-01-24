Компания Acer представила ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1. Это компактный маломощный компьютер, работающий под управлением операционной системы Windows 10.

Новинка получила 11,6-дюймовый экран с разрешением 1366 х 768 либо 1920 х 1080 пикселей. В основе устройства находится энергоэффективный процессор семейства Intel Pentium.





Также имеются адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, слот для карточек SD, разъемы USB 2.0, USB 3.0 (x2) и HDMI. Еще устройство может похвастаться защищенной от пролива клавиатурой, усиленной крышкой экрана способной выдержать давление до 60 кг и поддержкой технологии Windows Ink для рисования и рукописного ввода. Время автономной работы ноутбука достигает 13 часов.

Acer TravelMate Spin B1 поступит в продажу во втором квартале 2017 года. Стоимость будет объявлена позже.