﻿ Ноутбук-перевертыш Acer TravelMate Spin B1 работает без подзарядки 13 часов. 21.by
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Ноутбук-перевертыш Acer TravelMate Spin B1 работает без подзарядки 13 часов

25.01.2017 14:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Acer представила ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1. Это компактный маломощный компьютер, работающий под управлением операционной системы Windows 10.

Новинка получила 11,6-дюймовый экран с разрешением 1366 х 768 либо 1920 х 1080 пикселей. В основе устройства находится энергоэффективный процессор семейства Intel Pentium.

Ноутбук-перевертыш Acer TravelMate Spin B1 работает без подзарядки 13 часов

Также имеются адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0, слот для карточек SD, разъемы USB 2.0, USB 3.0 (x2) и HDMI. Еще устройство может похвастаться защищенной от пролива клавиатурой, усиленной крышкой экрана способной выдержать давление до 60 кг и поддержкой технологии Windows Ink для рисования и рукописного ввода. Время автономной работы ноутбука достигает 13 часов.

Acer TravelMate Spin B1 поступит в продажу во втором квартале 2017 года. Стоимость будет объявлена позже.

 
 
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Компания Acer представила ноутбук-перевертыш TravelMate Spin B1. Это компактный маломощный компьютер,...

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