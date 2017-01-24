МИНСК, 25 янв — Sputnik. Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил, что в скором времени начнет работу по строительству тоннеля под Лос-Анджелесом.

Впервые о проекте Маск объявил еще в декабре прошлого года. По словам бизнесмена, его раздражает пробки в городе. Многие американцы подумали, что Маск просто шутит, однако позже он подтвердил свои намерения.

"Небывалый прогресс по работе над тоннелем. Планирую начать рыть через месяц или около того", — написал Маск в Twitter.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so. — Elon Musk (@elonmusk) 25 января 2017 г.

Предприниматель серьезно настроен в реализацию своей задумки: тоннель соединит офис SpaceX и аэропорт Лос-Анджелеса.

@_wsimson Starting across from my desk at SpaceX. Crenshaw and the 105 Freeway, which is 5 mins from LAX — Elon Musk (@elonmusk) 25 января 2017 г.

Ранее Маск не раз публично высказывался о пользе подземных дорог и тоннелей.