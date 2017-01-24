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Основатель SpaceX собирается рыть тоннель под Лос-Анджелесом

25.01.2017 18:52 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск заявил, что в скором времени начнет работу по строительству тоннеля под Лос-Анджелесом.

Впервые о проекте Маск объявил еще в декабре прошлого года. По словам бизнесмена, его раздражает пробки в городе. Многие американцы подумали, что Маск просто шутит, однако позже он подтвердил свои намерения.

"Небывалый прогресс по работе над тоннелем. Планирую начать рыть через месяц или около того", — написал Маск в Twitter.

Предприниматель серьезно настроен в реализацию своей задумки: тоннель соединит офис SpaceX и аэропорт Лос-Анджелеса.

Ранее Маск не раз публично высказывался о пользе подземных дорог и тоннелей.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты отмечают, что реализовать задуманное Маском будет очень сложно - для начала нужно получить одобрение властей.

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