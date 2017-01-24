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Британские военные засняли на видео российские корабли во главе с "Адмиралом Кузнецовым"
25.01.2017 18:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Британские военные сняли с воздуха российскую корабельную группу в Ла-Манше. На записи видны тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», сопровождаемые британским фрегатом «Сент-Олбанс». Ролик опубликовала газета Daily Mail, пишет
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При съемках в кадр попали два самолета Королевских ВВС типа Typhoon: одноместный (бортовой номер ZJ927) и двухместный (бортовой номер ZK382) — оба из состава 29-й истребительной эскадрильи, базирующейся в Конингсби.
Между тем министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что страна в целях безопасности и дальше будет следить «за каждым шагом этих судов вблизи Великобритании».
«Мы будем внимательно следить за „Адмиралом Кузнецовым“, пока он прокрадывается обратно в Россию, кораблем позора, миссия которого только усилила страдания сирийского народа», — цитирует Фэллона агентство
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Британские военные сняли с воздуха российскую корабельную группу в Ла-Манше. На записи видны тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный...
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