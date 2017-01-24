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Подробности и даты выхода предстоящих дополнений для Resident Evil 7

25.01.2017 15:52 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Capcom раскрыла подробности предстоящих дополнений для ужастика Resident Evil 7: Biohazard, сообщает InGame.

Первое дополнение под названием «Вырезанные материалы, часть 1:» предложит два новых сценария и один новый режим. В сценарии «Спальня» нужно будет найти выход из запертой комнаты и не попасться в лапы Маргарет Бейкер. В сценарии «Кошмар» нужно будет продержаться до рассвета, отбиваясь от орд нечисти. Режим «Итан должен умереть» представляет собой некую отдельная от сценариев и основной игры модификацию.

Пользователям PlayStation 4 дополнение «Вырезанные материалы, часть 1:» станет доступно уже 31 января, тогда версия для PC и Xbox One выйдет 21 февраля.

Подробности и даты выхода предстоящих дополнений для Resident Evil 7

Второе дополнение, «Вырезанные материалы, часть 2:», также предложит два сценария и один новый режим. В сценарии «21» нужно будет выжить в смертельно опасной игре с Лукасом Бейкером, а сценарий «Дочери» раскроет прошлое семьи Бейкер до трагических событий основной игры. Режим «55-й день рождения Джека» — это некая отдельная от игры сатирическая модификация, в которой нужно будет накормить Джека.

Пользователям PlayStation 4 дополнение «Вырезанные материалы, часть 2:» станет доступно 14 февраля, тогда версия для PC и Xbox One выйдет 21 февраля.

Кроме того, к выходу готовится бесплатное дополнение «Не герой» и платный сюжетный эпизод. Подробности будут объявлены позже.

 
 
Ссылка на источник 24
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Компания Capcom раскрыла подробности предстоящих дополнений для ужастика Resident Evil 7: Biohazard, сообщает InGame....

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