Заключительное сюжетное дополнение для ролевой игры Deus Ex: Mankind Divided выйдет в феврале. Оно получило название A Criminal Past («Криминальное прошлое») и расскажет о первом задании Адама Дженсена в составе спецподразделения Task Force 29, сообщает InGame .





A Criminal Past станет сюжетным приквелом к основной игре. Игрокам предстоит проникнуть в тюрьму строгого режима, где содержатся осужденные преступники с агментациями. Протагонист должен встретиться с другим агентом и получить от него важную конфиденциальную информацию. Также разработчики обещают, что Дженсену предстоит столкнуться с темной стороной своей роли.

Дополнение A Criminal Past поступит в продажу 23 февраля в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.