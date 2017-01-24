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Действие Deus Ex: Mankind Divided перенесут в тюрьму строгого режима

25.01.2017 15:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Заключительное сюжетное дополнение для ролевой игры Deus Ex: Mankind Divided выйдет в феврале. Оно получило название A Criminal Past («Криминальное прошлое») и расскажет о первом задании Адама Дженсена в составе спецподразделения Task Force 29, сообщает InGame.

Действие Deus Ex: Mankind Divided перенесут в тюрьму строгого режима

A Criminal Past станет сюжетным приквелом к основной игре. Игрокам предстоит проникнуть в тюрьму строгого режима, где содержатся осужденные преступники с агментациями. Протагонист должен встретиться с другим агентом и получить от него важную конфиденциальную информацию. Также разработчики обещают, что Дженсену предстоит столкнуться с темной стороной своей роли.

Дополнение A Criminal Past поступит в продажу 23 февраля в версиях для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Заключительное сюжетное дополнение для ролевой игры Deus Ex: Mankind Divided выйдет в феврале. Оно получило...

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