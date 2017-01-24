Нацбанк уточнил и конкретизировал, как открывать электронные кошельки и как совершать платежи с их помощью. Нововведения прописали в постановлении от 30 декабря № 662 «О внесении изменений и дополнений в правила осуществления операций с электронными деньгами», сообщает TUT.BY .

Одно из главных изменений — зарегистрировать электронный кошелек теперь можно удаленно. Приходить в банк или к агенту, который занимается распространением электронных денег по договору с банком, теперь не придется. Но при условии, что раньше клиент уже подтверждал свои личные данные при личном присутствии. Посмотреть информацию о нем смогут и в межбанковской системе идентификации. Открыть кошелек без личного визита разрешили также тем белорусам, которые обзавелись электронной цифровой подписью.

Напомним, до изменений нужно было обязательно предъявить документ, удостоверяющий личность, чтобы завершить регистрацию электронного кошелька. Для этого надо было лично прийти в банк или к агенту.

Кроме того, теперь электронные деньги смогут взыскивать на оплату налогов, сборов, пени и других платежей в бюджет.

Для юрлиц и ИП установили крайний срок, в течение которого они должны обменять электронные деньги на безналичные и перевести на свой счет в банке, — не позднее второго банковского дня после поступления в банк информации о зачислении электронных денег в кошелек. Раньше этот срок определялся в договоре с банком и ограничения по времени не было. «Это будет стимулировать оперативное использования денежных средств в хозяйственном обороте», — говорят в Нацбанке.

В постановлении также прописали, что физлица могут расплачиваться за товары, работы и услуги как банковским переводом на электронный кошелек юрлиц или ИП, так и переводом электронных денег с одного кошелька на другой.

«Появляется дополнительная возможность для физлиц, которые приобретают какой-то товар у юрлица. Физлицу не обязательно открывать электронный кошелек, чтобы оплатить этот товар, достаточно перечислить деньги банковским переводом в пользу юрлица, чтобы юрлицу на электронный кошелек поступили деньги», — уточняют в Нацбанке.

Регулятор убежден, что это «будет стимулировать рост безналичных платежей на внутреннем рынке и использование белорусских электронных денег нерезидентами для оплаты товаров и услуг, приобретаемых у белорусских субъектов хозяйствования».

Банк может выпускать в обращение электронные деньги для последующего распространения физлицам и продавать их конечным держателям самостоятельно, но имеет возможность для этого привлечь агента (им может выступать любое юрлицо или ИП, у которых открыты счета в белорусских банках). Сегодня эту роль выполняют, к примеру, операторы мобильной связи. Агент покупает у банка электронные деньги, а потом продает их физлицам, другим юрлицам или ИП.

Агентам, которые приобретают электронные деньги у банков для последующего распространения физлицам, разрешили продавать электронные деньги с отсрочкой платежа. Проще говоря, физлицам рассчитываться за купленные электронные деньги можно будет позже, но при условии того, что агент уже оплатил банку приобретенные у него электронные деньги.

Агенты сами определяют срок, в течение какого времени клиенты должны с ними расплатиться за купленные электронные деньги.

Напомним, Нацбанк регулирует операции с электронными деньгами с 2000 года.