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Стали известны подробности о появлении 5G в Беларуси

25.01.2017 16:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Стали известны подробности о появлении 5G в Беларуси

Появление планов внедрения связи пятого поколения (5G) ожидается к первому полугодию 2019 года. Это следует из комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016−2020 годы, утвержденных постановлением Совмина № 18, сообщает TUT.BY.

На ближайшую пятилетку правительство наметило разработку плана мероприятий по внедрению 5G, которая должна быть закончена к первому полугодию 2019 года. Также в планах — пилотные зоны новой технологии с учетом принятия Международным союзом электросвязи соответствующего стандарта.

Составители программы рассчитывают и на развитие сети 4G (LTE) на территории всей Беларуси. Сроки реализации — 2016 — 2019 годы.

Широкополосный доступ тоже планируют развивать. В планах — построить за пятилетку порядка 10 тысяч километров волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя.

Также в «технологических» ожиданиях правительства — развивать электронный документооборот, системы «умный дом» и интернет вещей, проект «Электронная школа» и создать национальный портал открытых данных. О том, насколько планы будут соответствовать реальности, можно будет узнать в конце пятилетки.

 
 
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Появление планов внедрения связи пятого поколения (5G) ожидается к первому полугодию...

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