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Twitter отвечает Трампом на неприличные запросы пользователей

26.01.2017 10:52 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на то, что сервис предлагает по поисковым запросам «фашист», «расист» и «задница» аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Gizmodo.

Twitter отвечает Трампом на неприличные запросы пользователей
Фото: Reuters

Страницу Трампа также предлагает тем, кто ищет через внутренний поисковик соцсети слова «ханжа», «крошечные руки», «Путин» и множество ругательств. При поиске из Беларуси подобного эффекта не наблюдается.

В описании аккаунта политика всех этих слов нет. Скорее всего, так произошло из-за того, что множество людей использовало эти слова рядом с упоминанием президента, создав «ассоциацию» у поискового алгоритма. Представитель социальной сети отказался объяснить изданию, как работает их поиск.

Twitter отвечает Трампом на неприличные запросы пользователей
Аккаунт Трампа — первый результат при поиске «задницы». Изображение: Sarah Frier / twitter.com

С похожим «глюком» интернет-пользователи сталкивались в 2005 году, когда по запросам «провал» и «жалкий неудачник» поисковик Google выдавал имя президента тех времен Джорджа Буша-младшего.

Тогда представитель компании объясняла, что сработала «поисковая бомба»: неизвестные шутники множество раз упомянули эти слова рядом со ссылкой на сайт президента, запутав механизм поисковика. Google пришлось вручную исправлять результаты поисковой выдачи.

 
 
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Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на то, что сервис предлагает по поисковым запросам «фашист», «расист» и «задница» аккаунт президента США...

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