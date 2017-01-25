Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на то, что сервис предлагает по поисковым запросам «фашист», «расист» и «задница» аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Gizmodo .



Фото: Reuters

Страницу Трампа также предлагает тем, кто ищет через внутренний поисковик соцсети слова «ханжа», «крошечные руки», «Путин» и множество ругательств. При поиске из Беларуси подобного эффекта не наблюдается.

В описании аккаунта политика всех этих слов нет. Скорее всего, так произошло из-за того, что множество людей использовало эти слова рядом с упоминанием президента, создав «ассоциацию» у поискового алгоритма. Представитель социальной сети отказался объяснить изданию, как работает их поиск.



Аккаунт Трампа — первый результат при поиске «задницы». Изображение: Sarah Frier / twitter.com

С похожим «глюком» интернет-пользователи сталкивались в 2005 году, когда по запросам «провал» и «жалкий неудачник» поисковик Google выдавал имя президента тех времен Джорджа Буша-младшего.

Тогда представитель компании объясняла, что сработала «поисковая бомба»: неизвестные шутники множество раз упомянули эти слова рядом со ссылкой на сайт президента, запутав механизм поисковика. Google пришлось вручную исправлять результаты поисковой выдачи.