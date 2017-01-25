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первые девушки-подводники в итальянском флоте
26.01.2017 10:43 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В итальянском журнале «IO Donna» был
Снимки были сделаны на борту возвратившейся в Таранто из 60-дневного похода подводной лодки итальянского флота S 526 Salvatore Todaro, построенной по немецкому проекту 212А.
Эти лодки считаются одними из самых малошумных в мире. Тип 212А обладает двойным корпусом: легкий выполнен из армированного стеклопластика, прочный — из маломагнитной стали. Лодку очень трудно засечь современными средствами обнаружения, что немецкие моряки демонстрировали не раз.
Например, во время
Еще один интересный факт: на учениях в акватории Средиземного моря израильские подлодки типа «Долфин» (модификация Тип 212) условно «потопили» половину Шестого флота США.
Благодаря широкой автоматизации процессов, экипаж немецкой субмарины невелик — 30 человек, в том числе 8 офицеров. Глубина погружения ДЭПЛ — 350 м, подводная скорость — 20 узлов, надводная — 12 узлов. Набор вооружения солидный: 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, противокорабельные ракеты «Triton», а также 24 донных или 36 якорных мин.
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