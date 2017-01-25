В итальянском журнале «IO Donna» был опубликован фоторепортаж о первых семи женщинах, завершающих подготовку на курсах в Специи в качестве членов экипажей подводных лодок ВМС Италии.



24-летняя Мартина Петруччи (слева) и 23-летняя Франческа де Филиппис. Фото: Niccolò Rastrelli

Снимки были сделаны на борту возвратившейся в Таранто из 60-дневного похода подводной лодки итальянского флота S 526 Salvatore Todaro, построенной по немецкому проекту 212А.



33-летняя Валерия Фиделе, в походе являлась заместителем командира электромеханической боевой части подводной лодки Salvatore Todaro. Фото: Niccolò Rastrelli

Эти лодки считаются одними из самых малошумных в мире. Тип 212А обладает двойным корпусом: легкий выполнен из армированного стеклопластика, прочный — из маломагнитной стали. Лодку очень трудно засечь современными средствами обнаружения, что немецкие моряки демонстрировали не раз.



27-летняя Доминика Руджеро, оператор РЛС .Фото: Niccolò Rastrelli

Например, во время учений в Карибском море экипаж Тип 212А смог преодолеть незамеченным систему обороны американского авианосца «Enterprise» и имитировал пуск торпедного веера. В другом случае пострадала репутация американского подводного хищника — многоцелевой подлодки типа «Los Angeles», вокруг которой немцы нарезали несколько кругов, а американцы так ничего и не заметили.



26-летняя мичман Эрика Бенемерито, чей отец тоже был подводником. Фото: Niccolò Rastrelli

Еще один интересный факт: на учениях в акватории Средиземного моря израильские подлодки типа «Долфин» (модификация Тип 212) условно «потопили» половину Шестого флота США.



25-летняя Елена Вараньола . Фото: Niccolò Rastrelli

Благодаря широкой автоматизации процессов, экипаж немецкой субмарины невелик — 30 человек, в том числе 8 офицеров. Глубина погружения ДЭПЛ — 350 м, подводная скорость — 20 узлов, надводная — 12 узлов. Набор вооружения солидный: 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм, противокорабельные ракеты «Triton», а также 24 донных или 36 якорных мин.