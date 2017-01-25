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Минобороны России заказало пулеметы из золота
26.01.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
После посещения Златоустовской оружейной фабрики Министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать уникальную серию наградного оружия для военных,
Больше всего министра заинтересовал пулемет «Максим», украшенный в технике златоустовской гравюры на стали.
Все оружие, которое украсят золотом, будет приведено в небоевое состояние. Эксклюзивные образцы распишут с помощью таких ювелирных техник, как гравировка, травление, золочение, чернение, серебрение, рисовка и подрезка по металлу.
Стоимость одного золотого пулемета «Максим» составит более 7 миллионов российских рублей (порядка 118 тыс. долларов). Украшенный пистолет-пулемет Шпагина будет стоить от 300 тысяч российских рублей (5 тыс. долларов).
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После посещения Златоустовской оружейной фабрики Министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать уникальную серию наградного оружия для военных, сообщает...
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