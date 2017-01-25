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Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
26.01.2017 10:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания. На это обратило внимание издание
Эта скульптура — работа нидерландской художницы Маргрит фон Брейфорт (Margriet van Breevoort). Фигура изображает пациента, который терпеливо ждет приема врача и результатов своих анализов. Ее фотографию
Снимок сразу же разлетелся по русскоязычным соцсетям. Пользователи принялись сопровождать его забавными подписями, представляя, кто еще может ждать с таким напряжением.
Произведение современного искусства не впервые получает вирусную популярность в интернете. К примеру, летом прошлого года пользователи растиражировали
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Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания. На это обратило внимание издание TJ.
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