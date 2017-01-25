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Пухлый "ждун" стал интернет-мемом

26.01.2017 10:15 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания. На это обратило внимание издание TJ.

Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
Фото: Leriapingui / pikabu.ru

Эта скульптура — работа нидерландской художницы Маргрит фон Брейфорт (Margriet van Breevoort). Фигура изображает пациента, который терпеливо ждет приема врача и результатов своих анализов. Ее фотографию опубликовал пользователь под ником Leriapingui на сайте Pikabu.

Снимок сразу же разлетелся по русскоязычным соцсетям. Пользователи принялись сопровождать его забавными подписями, представляя, кто еще может ждать с таким напряжением.

Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
Изображение: BlackBrown1 / pikabu.ru
Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
Изображение: Lrk / dirty.ru
Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
Изображение: ScarStomack / pikabu.ru
Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
Изображение: vk.com
Пухлый "ждун" стал интернет-мемом
Изображение: vk.com

Пухлый "ждун" стал интернет-мемом

Пухлый "ждун" стал интернет-мемом

Произведение современного искусства не впервые получает вирусную популярность в интернете. К примеру, летом прошлого года пользователи растиражировали модель человека, способного выжить в автокатастрофах, которая стала героем многочисленных шуток о бесстрашии.

 
 
Ссылка на источник 53
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Голландскую скульптуру с сидящим в очереди существом превратили в универсальный символ ожидания. На это обратило внимание издание TJ.

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