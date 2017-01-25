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"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram
26.01.2017 12:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
30-летняя работница экстренной службы в Норвегии собрала целую армию поклонников в Instagram. На это обратило внимание издание
Норвежка Гунн Нартен (Gunn Narten) работает пожарной. Обычно ее смены длятся 24 или 48 часов. В свободное время она занимается фитнесом и работает персональным тренером.
Обычно ее знакомых удивляет ее профессия, однако девушка рассказывает, что «абсолютно влюблена» в свою работу. К тому же у нее хорошая физическая подготовка — она достаточно сильна, чтобы поднять грузовик.
«Когда я подала заявление на работу в пожарную часть, моя мама сказала: «Никогда не слышала о женщинах-пожарных. Почему ты?» И я ответила: «А почему не я?»", — вспомнила девушка в интервью для Daily Mail.
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30-летняя работница экстренной службы в Норвегии собрала целую армию поклонников в Instagram. На это обратило внимание издание Daily Mail.
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