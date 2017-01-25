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"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram

26.01.2017 12:23 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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30-летняя работница экстренной службы в Норвегии собрала целую армию поклонников в Instagram. На это обратило внимание издание Daily Mail.

"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram
Фото: narten86 / instagram.com

Норвежка Гунн Нартен (Gunn Narten) работает пожарной. Обычно ее смены длятся 24 или 48 часов. В свободное время она занимается фитнесом и работает персональным тренером.

Обычно ее знакомых удивляет ее профессия, однако девушка рассказывает, что «абсолютно влюблена» в свою работу. К тому же у нее хорошая физическая подготовка — она достаточно сильна, чтобы поднять грузовик.

"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram


"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram


"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram


"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram


"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram


"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram


"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram


"Самая красивая пожарная" стала звездой Instagram

«Когда я подала заявление на работу в пожарную часть, моя мама сказала: «Никогда не слышала о женщинах-пожарных. Почему ты?» И я ответила: «А почему не я?»", — вспомнила девушка в интервью для Daily Mail.

В Instagram у Нартен более 50 тысяч подписчиков. Daily Mail окрестило девушку «самой горячей пожарной в мире».

 
 
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30-летняя работница экстренной службы в Норвегии собрала целую армию поклонников в Instagram. На это обратило внимание издание Daily Mail.

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