30-летняя работница экстренной службы в Норвегии собрала целую армию поклонников в Instagram. На это обратило внимание издание Daily Mail .



Фото: narten86 / instagram.com

Норвежка Гунн Нартен (Gunn Narten) работает пожарной. Обычно ее смены длятся 24 или 48 часов. В свободное время она занимается фитнесом и работает персональным тренером.

Обычно ее знакомых удивляет ее профессия, однако девушка рассказывает, что «абсолютно влюблена» в свою работу. К тому же у нее хорошая физическая подготовка — она достаточно сильна, чтобы поднять грузовик.















































«Когда я подала заявление на работу в пожарную часть, моя мама сказала: «Никогда не слышала о женщинах-пожарных. Почему ты?» И я ответила: «А почему не я?»", — вспомнила девушка в интервью для Daily Mail.

В Instagram у Нартен более 50 тысяч подписчиков. Daily Mail окрестило девушку «самой горячей пожарной в мире».