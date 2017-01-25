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Android 8 анонсируют 17 мая
26.01.2017 09:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Google рассекретила сроки проведения ежегодной конференции для разработчиков Google I/O. Официально таковые объявлены не были. Вместо этого компания предложила разгадать ребус на сайте
Справившиеся с заданием пользователи утверждают, что в ответе компания зашифровала дату проведения конференции Google I/O 2017. Мероприятие состоится с 17 по 19 мая 2017 года в Маунтин-Вью (Калифорния). Его можно будет посетить вживую или посмотреть трансляцию через интернет.
В рамках Google I/O 2017 ожидается анонс операционной системы Android 8 и множества других программных инноваций.
Напомним, в прошлом году на конференции были анонсированы операционная система Android N, платформа виртуальной реальности Daydream VR, голосовой помощник Google Assistant, мессенджер Allo, сервис для видеозвонков Duo и другие продукты.
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Компания Google рассекретила сроки проведения ежегодной конференции для разработчиков Google I/O....
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