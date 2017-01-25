Команда соцсети Instagram сообщила, что возможность создавать и смотреть прямые трансляции станет доступна всем пользователям сервиса уже на следующей неделе. До этого новшество работало лишь в некоторых странах.

Прямые трансляции доступны в разделе «Истории». Максимальная продолжительность трансляции составляет 1 час. Сохранить ее невозможно. Зато предусмотрена возможность включения и отключения комментариев.

Ранее сервис разрешил сохранять чужие публикации в закладки, ставить «лайки» комментариям и удалять подписчиков без уведомления таковых, а также отправлять исчезающие фото и видео.





Instagram – крупнейшая соцсеть для фотографий и коротких роликов. Ежемесячно еще посещают 600 миллионов активных пользователей, из них 100 миллионов присоединились к сервису за последние полгода. С 2012 года сервис принадлежит компании Facebook, которая купила его за $1 миллиард.