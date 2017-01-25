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Канадка шесть дней прожила без легких

26.01.2017 15:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Канадские медики спасли жизнь молодой матери с помощью радикальной процедуры — удаления легких. Работа об этом опубликована в журнале Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, кратко об этом сообщает The Canadian Press.

Канадка шесть дней прожила без легких
Мелисса Бенуа. Изображение: Nathan Denette / The Canadian Press

Жительница Онтарио Мелисса Бенуа (Melissa Benoit) родилась с муковисцидозом, а в возрасте 32 лет оказалась «в считанных часах от смерти» из-за тяжелой легочной инфекции, устойчивой ко всем доступным антибиотикам.

У женщины был настолько сильный кашель, что она сломала несколько ребер, а ее легкие наполнились кровью и гноем, из-за чего она задыхалась. У нее начался септический шок и синдром полиорганной недостаточности. Это произошло в апреле прошлого года.

«В случае Мелиссы наши действия были вынужденными, потому что она активно умирала, — рассказал доктор Найл Фергюсон (Niall Ferguson), который занимался реанимацией женщины. — Если бы мы не сделали что-то, она точно умерла бы в тот день».

Тогда врачи пошли на рискованный шаг: удалили легкие женщины, которые были источником инфекции. Бенуа провела шесть дней в отделении интенсивной терапии в ожидании донорских легких для пересадки. Специальные аппараты насыщали кровь кислородом и обеспечивали ее циркуляцию. Сама женщина при этом находилась в искусственной коме.

Через шесть дней подходящие легкие были найдены и хирурги провели трансплантацию. Правда, после пересадки мышцы Мелиссы были крайне ослаблены — через три месяца реабилитации она едва могла поднять руку. С помощью физиотерапевтов Бенуа пришлось заново учиться держать голову, сидеть, а потом — стоять.

Сейчас Мелисса живет дома. Правда, почки женщины отказали в результате сепсиса, она регулярно проходит диализ — аппаратный метод очистки крови. В течение нескольких месяцев она надеется получить донорскую почку своей матери.

 
 
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Канадские медики спасли жизнь молодой матери с помощью радикальной процедуры — удаления легких. Работа об этом опубликована в журнале Journal of Thoracic and Cardiovascular...

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