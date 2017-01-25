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Объявлена дата выхода шутера Prey

26.01.2017 13:40 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Bethesda Softworks объявила о том, что премьера научно-фантастического шутера Prey состоится 5 мая 2017 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Разработкой игры занимается Arkane Studios, выпустившая недавно стелс-экшен Dishonored 2, сообщает InGame.

Пользователи, оформившие предзаказ на игру, получат набор загружаемых материалов «Космонавт-стрелок». Он включает дробовик «Маркграф», три нейромода для получения новых способностей, две аптечки, чертеж боеприпасов для дробовика, набор для создания инструментов и оружия, а также уникальное улучшение, которое позволит эффективно экономить ограниченные ресурсы.

Действие игры разворачивается в альтернативном будущем. Президент Кеннеди выживает после покушения и выводит США вперед в космической гонке. Он берет под свой контроль советско-американскую программу и превращает российский спутник в полноценную научно-исследовательскую базу для изучения внеземных форм жизни. Впоследствии она станет «Талосом-1», оборудованной по последнему слову техники космической станцией корпорации «Транстар». Едва завладев базой, «Транстар» начинает ставить сомнительные эксперименты на собственных сотрудниках — таких как Морган Ю.

Морган Ю приходит в себя на станции, захваченной вырвавшимся из лаборатории внеземным существом под названием тифон, которого ученые исследовали и использовали для расширения человеческих возможностей. С помощью странных внеземных способностей доктору Ю предстоит защитить себя от смертельной опасности, узнать правду о тифоне и спасти человечество от катастрофы, постигшей станцию.

 
 
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Компания Bethesda Softworks объявила о том, что премьера научно-фантастического шутера Prey состоится 5 мая 2017...

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