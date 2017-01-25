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Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi 6

26.01.2017 13:35 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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СМИ узнали предварительные характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6.

Базовая версия устройства под названием Xiaomi Mi 6 Youth Edition получит 5,2-дюймовый экран, процессор MediaTek Helio X30, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти типа EMMC 5.1. Стоимость данной модели составит $290.

Xiaomi Mi 6 Standard Edition сможет похвастаться 5,5-дюймовым экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти UFS 2.0. Стоимость аппарата составит $390.

Стали известны характеристики смартфона Xiaomi Mi 6

Предполагается, что обе модели будут работать под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Информации о камерах и аккумуляторных батареях пока нет.

Официальный анонс смартфонов Xiaomi Mi 6 Youth Edition и Standard Edition ожидается в июле 2017 года.

 
 
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СМИ узнали предварительные характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 6. Базовая версия...

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