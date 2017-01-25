Партнеры NVIDIA испытывают беспокойство из-за ускорителей Founders Edition. Теперь компания продает не просто графические процессоры, а полноценные видеокарты под собственным брэндом. Это бьет по финансовым результатам таких компаний как ASUS, Gigabyte, MSI, Palit, Zotact и Colorful.

В прошлом году совокупная выручка упомянутых производителей составила $159,49 миллионов. В будущем она может стать еще меньше, если NVIDIA продолжит продавать собственные видеокарты.





Ускорители NVIDIA Founders Edition представляют собой эталонные решения, тогда как партнеры компании выпускают модифицированные продукты с альтернативной системой охлаждения и повышенными частотными характеристиками. При это последние зачастую мощнее и даже дешевле решений Founders Edition. Однако по каким-то причинам многие потребители предпочитают карточки в эталонном исполнении.