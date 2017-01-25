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Партнеры NVIDIA обеспокоены ускорителями Founders Edition
26.01.2017 13:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Партнеры NVIDIA испытывают беспокойство из-за ускорителей Founders Edition. Теперь компания продает не просто графические процессоры, а полноценные видеокарты под собственным брэндом. Это бьет по финансовым результатам таких компаний как ASUS, Gigabyte, MSI, Palit, Zotact и Colorful.
В прошлом году совокупная выручка упомянутых производителей составила $159,49 миллионов. В будущем она может стать еще меньше, если NVIDIA продолжит продавать собственные видеокарты.
Ускорители NVIDIA Founders Edition представляют собой эталонные решения, тогда как партнеры компании выпускают модифицированные продукты с альтернативной системой охлаждения и повышенными частотными характеристиками. При это последние зачастую мощнее и даже дешевле решений Founders Edition. Однако по каким-то причинам многие потребители предпочитают карточки в эталонном исполнении.
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Партнеры NVIDIA испытывают беспокойство из-за ускорителей Founders Edition. Теперь компания продает не просто...
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