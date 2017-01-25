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Партнеры NVIDIA обеспокоены ускорителями Founders Edition

26.01.2017 13:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Партнеры NVIDIA испытывают беспокойство из-за ускорителей Founders Edition. Теперь компания продает не просто графические процессоры, а полноценные видеокарты под собственным брэндом. Это бьет по финансовым результатам таких компаний как ASUS, Gigabyte, MSI, Palit, Zotact и Colorful.

В прошлом году совокупная выручка упомянутых производителей составила $159,49 миллионов. В будущем она может стать еще меньше, если NVIDIA продолжит продавать собственные видеокарты.

Партнеры NVIDIA обеспокоены ускорителями Founders Edition

Ускорители NVIDIA Founders Edition представляют собой эталонные решения, тогда как партнеры компании выпускают модифицированные продукты с альтернативной системой охлаждения и повышенными частотными характеристиками. При это последние зачастую мощнее и даже дешевле решений Founders Edition. Однако по каким-то причинам многие потребители предпочитают карточки в эталонном исполнении.

 
 
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Партнеры NVIDIA испытывают беспокойство из-за ускорителей Founders Edition. Теперь компания продает не просто...

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