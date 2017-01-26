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Музыкальный спутник: обзор портативной акустики SVEN PS-70BL

27.01.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Современные смартфоны и планшеты зачастую оборудованы неплохими динамиками. Однако в большинстве случаев их мощности и частотного диапазона недостаточно для того, чтобы обеспечить приемлемое звучание во время прогулки, отдыха на природе или в путешествии. Именно для таких ситуаций компания SVEN предлагает портативную стереосистему PS-70BL.
 
 
Прозрачная упаковка позволяет рассмотреть девайс со всех сторон.
 

 
В коробке-подставке находятся инструкции пользователя, провод для подключения к источнику звука (4-контаткный mini-jack), кабель питания (USB-microUSB). Съемный аккумулятор BL-5C емкостью 800 мАч –очень грамотное воплощение для портативного решения: такие батареи продаются во многих магазинах, торгующих электроникой, и, в случае разрядки основной, АКБ легко можно будет заменить ее вторую, полностью заряженную. Словом, производитель позаботился о максимальном удобстве использования гаджета.
 

 
 
Акустическая система компактна. Цельный корпус выполнен из прочного пластика с поверхностью софт-тач, устойчив к загрязнениям и не норовит выскользнуть из рук. В оформлении фронтальной панели используется металлическая сетка, надежно защищающая динамики от внешнего воздействия.
 

 

 

 
Элементы управления расположены на верхней панели устройства. Кнопки запуска/паузы плеера и ответа на звонок работают только в режиме bluetooth. Качель управления громкостью многофункциональна: в режиме bluetooth она также переключает треки. Клавиши издают четкий клик при нажатии и не болтаются в корпусе.
 

 

 
В маленьких отверстиях выше находятся:
  • индикатор работы/зарядки;
  • микрофон;
  • индикатор режимов работы.
Выключатель, разъемы подключения к источникам питания и звука вынесены на заднюю панель. На нижней панели находятся четыре резиновые ножки, которые надежно удерживают девайс на любой поверхности, и отсек для аккумулятора.
 

 

 

 
Неразборная конструкция и достаточно толстый пластик обеспечивают отсутствие скрипов и дребезжаний при использовании, что, в свою очередь, положительно сказывается на звучании. Акустика с легкостью помещается в сумку или рюкзак, даже в карман куртки. SVEN PS-70BL хорошо вписывается и в интерьер рабочего пространства, а на столе практически не занимает места – это позволяет использовать ее в любых условиях.
 
 
Подключение и управление акустикой предельно простое и интуитивно понятное. Конечно, для раскрытия всей функциональности стоит заглянуть в руководство пользователя, но тем, кто уже знаком с такой техникой, этого делать не придется.
 

 
Сопряжение с мобильным устройством или ноутбуком осуществляется в несколько нажатий и сопровождается звуковым уведомлением. Примечательно, что первые же звуки, исходящие из динамиков, подтверждают заявленные производителем качество и громкость звучания. Динамики смартфонов и ноутбуков остаются далеко позади, PS-70BL звучит где-то на уровне акустики ЖК-телевизора. С учетом габаритов устройства, мы услышали бас, хорошо проработанные СЧ и ВЧ-диапазоны – рассматриваемая акустика воспроизвела электронную и инструментальную музыку прозрачно и детализировано. Причем, в любом режиме подключения.
 

 
При входящем звонке воспроизведение музыки приостанавливается, система дает пообщаться с собеседником по громкой связи. К качеству передачи голоса претензий у нас не возникло. После нажатия на кнопку завершения разговора воспроизведение музыки возобновляется.
 

 
Автономность составляет 7-8 часов проигрывания музыки в зависимости от способа подключения гаджетов.
 

Выходная мощность, Вт
6 (2 × 3)
Частотный диапазон, Гц
акустика: 150 – 20 000
микрофон: 50 – 16 000
Размеры динамиков, мм
38
Источник питания
Сменный аккумулятор емкостью 800 мAч
USB DC 5 V
Интерфейс подключения
Bluetooth, проводной (mini-jack 3,5 мм)
Поддерживаемые профили Bluetooth
HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия, м
до 10
Длина кабеля, м
0,5
Размеры изделия, мм
218 × 55 × 65
Вес, г
250
Цвет
черный

 
SVEN PS-70BL заслуживает высокой оценки. За «вкусную» цену (около $20) эта портативная акустическая система радует качественным и громким звуком, простотой подключения и управления, крепкой конструкцией и отличным дизайном.

Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

Музыкальный спутник: обзор портативной акустики SVEN PS-70BL


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Cтр.1: Музыкальный спутник: обзор портативной акустики SVEN PS-70BL
 
 
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