Неразборная конструкция и достаточно толстый пластик обеспечивают отсутствие скрипов и дребезжаний при использовании, что, в свою очередь, положительно сказывается на звучании. Акустика с легкостью помещается в сумку или рюкзак, даже в карман куртки. SVEN PS-70BL хорошо вписывается и в интерьер рабочего пространства, а на столе практически не занимает места – это позволяет использовать ее в любых условиях.

Подключение и управление акустикой предельно простое и интуитивно понятное. Конечно, для раскрытия всей функциональности стоит заглянуть в руководство пользователя, но тем, кто уже знаком с такой техникой, этого делать не придется.