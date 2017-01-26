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Музыкальный спутник: обзор портативной акустики SVEN PS-70BL
27.01.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Современные смартфоны и планшеты зачастую оборудованы неплохими динамиками. Однако в большинстве случаев их мощности и частотного диапазона недостаточно для того, чтобы обеспечить приемлемое звучание во время прогулки, отдыха на природе или в путешествии. Именно для таких ситуаций компания SVEN предлагает портативную стереосистему PS-70BL.
Прозрачная упаковка позволяет рассмотреть девайс со всех сторон.
В коробке-подставке находятся инструкции пользователя, провод для подключения к источнику звука (4-контаткный mini-jack), кабель питания (USB-microUSB). Съемный аккумулятор BL-5C емкостью 800 мАч –очень грамотное воплощение для портативного решения: такие батареи продаются во многих магазинах, торгующих электроникой, и, в случае разрядки основной, АКБ легко можно будет заменить ее вторую, полностью заряженную. Словом, производитель позаботился о максимальном удобстве использования гаджета.
Акустическая система компактна. Цельный корпус выполнен из прочного пластика с поверхностью софт-тач, устойчив к загрязнениям и не норовит выскользнуть из рук. В оформлении фронтальной панели используется металлическая сетка, надежно защищающая динамики от внешнего воздействия.
Элементы управления расположены на верхней панели устройства. Кнопки запуска/паузы плеера и ответа на звонок работают только в режиме bluetooth. Качель управления громкостью многофункциональна: в режиме bluetooth она также переключает треки. Клавиши издают четкий клик при нажатии и не болтаются в корпусе.
В маленьких отверстиях выше находятся:
Выключатель, разъемы подключения к источникам питания и звука вынесены на заднюю панель. На нижней панели находятся четыре резиновые ножки, которые надежно удерживают девайс на любой поверхности, и отсек для аккумулятора.
Неразборная конструкция и достаточно толстый пластик обеспечивают отсутствие скрипов и дребезжаний при использовании, что, в свою очередь, положительно сказывается на звучании. Акустика с легкостью помещается в сумку или рюкзак, даже в карман куртки. SVEN PS-70BL хорошо вписывается и в интерьер рабочего пространства, а на столе практически не занимает места – это позволяет использовать ее в любых условиях.
Подключение и управление акустикой предельно простое и интуитивно понятное. Конечно, для раскрытия всей функциональности стоит заглянуть в руководство пользователя, но тем, кто уже знаком с такой техникой, этого делать не придется.
Сопряжение с мобильным устройством или ноутбуком осуществляется в несколько нажатий и сопровождается звуковым уведомлением. Примечательно, что первые же звуки, исходящие из динамиков, подтверждают заявленные производителем качество и громкость звучания. Динамики смартфонов и ноутбуков остаются далеко позади, PS-70BL звучит где-то на уровне акустики ЖК-телевизора. С учетом габаритов устройства, мы услышали бас, хорошо проработанные СЧ и ВЧ-диапазоны – рассматриваемая акустика воспроизвела электронную и инструментальную музыку прозрачно и детализировано. Причем, в любом режиме подключения.
При входящем звонке воспроизведение музыки приостанавливается, система дает пообщаться с собеседником по громкой связи. К качеству передачи голоса претензий у нас не возникло. После нажатия на кнопку завершения разговора воспроизведение музыки возобновляется.
Автономность составляет 7-8 часов проигрывания музыки в зависимости от способа подключения гаджетов.
SVEN PS-70BL заслуживает высокой оценки. За «вкусную» цену (около $20) эта портативная акустическая система радует качественным и громким звуком, простотой подключения и управления, крепкой конструкцией и отличным дизайном.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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