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Появилось первое видео новейшего истребителя МиГ-35

27.01.2017 11:06 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Видеоролик с испытаний российского истребителя МиГ-35 поколения 4++ опубликовало издание gazeta.ru. Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что истребитель сможет применять перспективное оружие, включая лазерное.

Он также подчеркнул, что МиГ-35 спроектирован специально для ведения боевых действий в условиях конфликтов повышенной интенсивности.

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Серийное производство самолета начнется в 2019 году. По словам Владимира Путина, которому по видеосвязи показали испытания МиГ-35, истребитель имеет хороший экспортный потенциал.

МиГ-35 может сопровождать от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Самолет оснащен двигателями с отклоняемым вектором тяги, позволяющими самолету резко менять направление движения в воздухе, давая важное преимущество в ближнем бою.

Кабина пилота оборудована современными дисплеями и системой индикации на лобовом стекле, а также полностью адаптирована для работы ночью.

Нормальная взлетная масса боевой машины составляет 17 500 кг, максимальная — 23 500 кг, боевая нагрузка — 6500 кг. Продолжительность полета — 2,2 часа.

 
 
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Видеоролик с испытаний российского истребителя МиГ-35 поколения 4++ опубликовало издание gazeta.ru. Президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий...

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