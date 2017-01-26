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Компания с минским офисом WorkFusion привлекла 35 миллионов долларов инвестиций

27.01.2017 11:05 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Белорусско-американская компания WorkFusion привлекла 35 миллионов долларов инвестиций. Общий объем вложений составил 71 миллион долларов. Об этом компания сообщила на своей сайте.

Компания с минским офисом WorkFusion привлекла 35 миллионов долларов инвестиций
Минский офис компании WorkFusion. Фото: Андрей Давыдчик / dev.by

Основным инвестором стала канадская компания Georgian Partners, также в инвестициях поучаствовали фонды Mohr Davidow Ventures, iNovia, Nokia Growth Partners (NGP), Greycroft и RTP Ventures

Центр WorkFusion — в Нью-Йорке. Также у компании есть офис в Минске, в котором работает несколько десятков человек. Организация является резидентом Парка высоких технологий.

Компания WorkFusion занимается автоматизацией бизнес-процессов на предприятиях с применением искусственного интеллекта.

«Возьмём за пример стандартную задачу — обработку счёт-фактур, — приводил пример Сергей Васильев, Head of Product Development в инетвью для издания Dev.by. — В странах, где жёстких требований к ним нет, а финансовое законодательство меняется редко, счёт-фактура может быть любого вида, лишь бы содержала необходимую информацию. Очень часто в крупных компаниях такие данные обслуживаются древними legacy-системами, написанными на каком-нибудь COBOL. Менять эти системы никто не собирается — они по-прежнему прекрасно выполняют свои функции.

Так вот оказывается, у крупных банков есть тысячи сотрудников, специально нанятых для обработки счёт-фактур! Работа абсолютно механическая: получить документы в бумажном виде, извлечь из них информацию и руками ввести её в систему. Одна из самых частых наших задач — автоматизировать эту работу с документами и тем самым освободить сотрудников для интеллектуального труда. На отдельных кейсах нам удавалось освобождать по несколько тысяч человек".

 
Теги: Минск
 
 
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