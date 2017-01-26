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Трамп позвонил американцу из-за обидной записи в соцсети
27.01.2017 12:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
После своей инаугурации президент США Дональд Трамп позвонил исполняющему обязанности директора Службы национальных парков Майклу Рейнолдсу. Об этом сообщили
Звонок произошел в субботу утром. Речь шла о ретвите в официальном аккаунте службы изображения, где сравнивались размеры толпы на инаугурациях Трампа и Обамы. На изображении «толпа Трампа» выглядела явно меньше, чем «толпа Обамы». Ретвит впоследствии назвали ошибкой.
Трамп приказал Рейнольдсу «предъявить дополнительные фотографии» толпы, которые свидетельствовали бы о том, что она была больше, чем было показано.
Рейнольдс удивился просьбе, однако нашел дополнительные фотографии аэрофотосъемки и отправил их в Белый дом. Сообщается, что эти снимки не доказали, что толпа собрала больше миллиона человек, как утверждал Трамп. В твиттере Службы национальных парков в итоге их публиковать не стали.
Официально представители Белого дома и Службы национальных парков подтвердили, что разговор между Трампом и Рейнолдсом состоялся, но отказались комментировать содержание беседы.
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После своей инаугурации президент США Дональд Трамп позвонил исполняющему обязанности директора Службы национальных парков Майклу Рейнолдсу. Об этом сообщили The...
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