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испытания новейшего белорусского броневика "Кайман"
27.01.2017 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Телекомпания ВоенТВ
Броневик получил противоминное частично V-образное днище и общее бронирование, соответствующее четвертому классу защиты Р50963. В лобовой проекции «Кайман» по защите превосходит БТР-80.
Бронемашина оснащена дизельным двигателем мощностью 170 л.с., выпускающимся на «Минском моторном заводе», который работает в сочетании с пятиступенчатой усиленной механической коробкой передач.
«Кайман» способен разогнаться по шоссе до 100 км/ч и пройти на одной заправке до 1000 км. Броневик умеет плавать и может комплектоваться различным дополнительным оборудованием и вооружением по желанию заказчика. Доля белорусских комплектующих при производстве бронемашины достигает 90%.
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Телекомпания ВоенТВ опубликовала видео испытаний новейшего белорусского броневика «Кайман», созданного специалистами ОАО «140-й ремонтный завод».
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