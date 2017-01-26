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испытания новейшего белорусского броневика "Кайман"

27.01.2017 13:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Телекомпания ВоенТВ опубликовала видео испытаний новейшего белорусского броневика «Кайман», созданного специалистами ОАО «140-й ремонтный завод».

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Броневик получил противоминное частично V-образное днище и общее бронирование, соответствующее четвертому классу защиты Р50963. В лобовой проекции «Кайман» по защите превосходит БТР-80.

Бронемашина оснащена дизельным двигателем мощностью 170 л.с., выпускающимся на «Минском моторном заводе», который работает в сочетании с пятиступенчатой усиленной механической коробкой передач.

«Кайман» способен разогнаться по шоссе до 100 км/ч и пройти на одной заправке до 1000 км. Броневик умеет плавать и может комплектоваться различным дополнительным оборудованием и вооружением по желанию заказчика. Доля белорусских комплектующих при производстве бронемашины достигает 90%.

 
 
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Телекомпания ВоенТВ опубликовала видео испытаний новейшего белорусского броневика «Кайман», созданного специалистами ОАО «140-й ремонтный завод».

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