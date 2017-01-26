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Sony анонсирует на MWC 2017 сразу пять новых смартфонов

27.01.2017 09:12 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony привезет на выставку MWC 2017 сразу пять новых смартфонов. Предварительные характеристики новинок уже известны.

Флагманская модель под кодовым названием Yoshino получит 5,5-дюймовый экран с разрешением 3840 х 2160 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, а также продвинутую камеру с датчиком изображения Sony IMX400.

Смартфону BlancBright достанется 5,5-дюймовый экран с разрешением 2560 х 1440 пикселей, процессор Snapdragon 835 или Snapdragon 635, 4 ГБ оперативной памяти и камера с таким же датчиком изображения.

Смартфон Keyaki порадует 5,2-дюймовой матрицей с разрешением 1920 х 1080 пикселей, процессором MediaTek Helio P20, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, 23- и 16-мегапиксельной камерами.

Sony анонсирует на MWC 2017 сразу пять новых смартфонов

Модель Hinoki получит 5-дюймовый экран с разрешением 1280 x 720 пикселей, процессор MediaTek Helio P20, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ флэш-памяти, 16- и 8-мегапиксельную камеры.

Характеристики смартфона Sony Mineo не уточняются. Однако известно, что стоимость данного аппарата составит около $350.

Презентация смартфонов Sony состоится 26 или 27 февраля.

 
 
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Компания Sony привезет на выставку MWC 2017 сразу пять новых смартфонов. Предварительные характеристики...

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