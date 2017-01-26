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Galaxy S8 получит поддержку клавиатуры и мыши

27.01.2017 08:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Смартфон Samsung Galaxy S8 получит док-станцию DeX Station, которая позволит подключить к устройству внешний экран, мышь и клавиатуру. Ранее возможность подключения компьютерной периферии была доступна только пользователям топовых смартфонов с Windows 10 Mobile.

Также подтвердилась информация о том, что устройство лишится физической кнопки Home, а сканер отпечатков пальцев перенесут на заднюю панель.

Galaxy S8 получит поддержку клавиатуры и мыши

Оригинальному Galaxy S8 с 5,8-дюймовым экраном достанется аккумулятор на 3000 мАч, а 6,2-дюймомоу Galaxy S8 Plus – батарея емкостью 3500 мАч. Для сравнения, у прошлогоднего 5,1-дюймового Galaxy S7 емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, у 5,5-дюймового S7 edge — 3600 мАч.

Galaxy S8 получит поддержку клавиатуры и мыши

Презентация новинок состоится 29 марта. В продажу они поступят 21 апреля. Стоимость младшей модели составит 800 евро, старшей – 900 евро. О цене док-станции пока ничего неизвестно.

 
 
Ссылка на источник 21
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