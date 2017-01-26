МИНСК, 27 января — Sputnik. Белорусские ученые анонсировали массовое производство отечественных квадрокоптеров. Специально для Sputnik заместитель директора РУП "НПЦ Многофункциональных беспилотных комплексов" Александр Щавлев рассказал подробности инновационного проекта.



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По его словам, до конца лета планируется выпустить первые экспериментальные образцовые квадрокоптеры для использования в сельском хозяйстве. Далее будет реализовываться проект массового производства для разнообразных вариантов использования.

Заместитель директора уточнил, что "будет два вида квадрокоптеров для сельского хозяйства. Первая модель будет использоваться для наблюдения за полями, а вторая для внесения удобрений, химических препаратов".

"Это на 100% будет белорусская разработка от идеи до программного обеспечения. Собственный программный комплекс, который используется во всех наших моделях беспилотников, будет установлен на наш квадрокоптер. Возможно, будут выделены цифровые каналы связи, чтобы иметь возможность в режиме реального времени передавать данные", — рассказал Александр Щавлев.

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