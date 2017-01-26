Корпорация Apple предъявила американской компании Qualcomm новый иск. На этот раз жалоба была подана в Пекинский суд по правам интеллектуальной собственности.

Qualcomm обвиняется в нарушении закона об основополагающих патентах, которые должны выдаваться всем желающим на одинаковых условиях и по разумной цене. Также Apple требует от своего партнера 1 миллиард юаней (около $145 миллионов) в качестве компенсации.





Незадолго до этого Apple подала иск против Qualcomm в США на $1 миллиард. Производитель «айфонов» обвинил своего партнера в использовании недобросовестной бизнес-тактики, а именно поставках LTE-модемов по завышенным ценам.

Главный юрисконсульт Qualcomm Дон Розенберг (Don Rosenberg) утверждает, компания сотрудничает со всеми производителями на одинаковых условиях и готова доказывать свою правоту в любой точке мира.