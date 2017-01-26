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DiRT 4 выйдет в июне
27.01.2017 15:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Codemasters официально анонсировала гоночную игру DiRT 4. Разработчики обещают увлекательные заезды в духе предыдущих номерных частей серии, но с упором на реализм, сообщает
Заявлены режим карьеры, официальный чемпионата FIA World Rallycross, гонки на багги, грузовиках и кросс-картах. Гонки будут проходить в Австралии, Испании, Швеции, Уэльсе и американском штате Мичиган. Также можно будет создавать собственные трассы с помощью функции Your Stage.
DiRT 4 поступит в продажу 9 июня 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.
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Компания Codemasters официально анонсировала гоночную игру DiRT 4. Разработчики обещают увлекательные...
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