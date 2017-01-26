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Windows 10 установлена на 21,24% компьютеров

27.01.2017 15:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Windows 10 заняла 21,24% рынка настольных операционных систем по итогам 2016 года. Об этом свидетельствует статистика аналитической компании StatCounter.

На втором месте расположилась Windows 10 с долей 42%, а замыкает тройку лидеров операционная система Apple macOS с долей 10%. Рейтинг Windows 8.1 упал до 9,47%, Windows XP – до 6,3%. Доли прочих систем незначительны.

Windows 10 установлена на 21,24% компьютеров

Изначально Microsoft планировала уровнять доли Windows 10 и Windows 7 за два-три года. Поэтому раздавала новую систему бесплатно в течение первого года. Однако многие ее проигнорировали, поскольку ничего радикально нового в ней нет. Теперь основным драйвером роста новой системы являются новые компьютеры и корпоративные пользователи, которым компания навязывает новые стандарты безопасности.

 
 
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Windows 10 заняла 21,24% рынка настольных операционных систем по итогам 2016 года. Об этом свидетельствует...

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