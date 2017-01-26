Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно.

Чтобы стать пользователем телевидения voka, не нужно посещать центр продаж и обслуживания. Подключить сервис можно в любое время дистанционно – достаточно загрузить приложение или зайти на сайт voka.tv, а затем указать свой номер мобильного телефона и ФИО. Причем на один номер можно подключить до пяти устройств. Подписку на пакеты видеоконтента также можно оплатить в онлайн-режиме любым из указанных далее способов – через ЕРИП по лицевому счету, используя популярное приложение v-banking, через систему интернет-платежей, в отделениях РУП «Белпочта», в банках, банкоматах и инфокиосках, указав при оплате номер лицевого счета, полученный при регистрации в сервисе voka.

Мультимедийный контент voka можно просматривать через сеть любого оператора Беларуси, а также посредством технологии Wi-Fi. Зрителям телевидения от velcom доступно порядка 60 телеканалов и обширная библиотека кинофильмов. Все телеканалы разделены на тематические блоки – от спорта до кино. Видеоконтент представлен подборками фильмов и сериалов, онлайн-кинотеатром Megogo и большой коллекцией мультфильмов – всего около 10 тыcяч позиций, в том числе киноленты в формате Full HD.

Цифровое телевидение voka поддерживает различные интерактивные функции, такие как пауза, архив телепередач, «перемотка» эфира, а также возможность продолжить просмотр на другом устройстве. Кроме того, абонентам доступна детальная программа телепередач, а все фильмы можно смотреть без рекламы.

Интерактивное телевидение доступно на разных устройствах. На компьютере его можно смотреть через браузер, перейдя на специальный сайт voka.tv, на смартфоне и планшете под управлением iOS, Android или Windows 10 Mobile – с помощью бесплатного приложения voka, а для телевизора потребуется медиаплеер Google Chromecast или Apple TV. В последующем voka можно будет смотреть и на телевизорах, поддерживающих функцию Smart TV.

Зрители, которые не являются абонентами velcom, пока могут пользоваться voka только на устройствах с поддержкой ОС Android, на компьютерах через сайт voka.tv или на телевизорах через медиаплеер Google Chromecast.

voka в сети velcom можно смотреть без тарификации мобильного трафика. Сервис доступен в 3G-сети velcom на территории, на которой проживает 98% населения страны.