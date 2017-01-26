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МТС подготовился к усилению «облачных» сервисов

27.01.2017 15:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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МТС подготовился к усилению «облачных» сервисов

Специалисты МТС завершили создание резервного решения на основе собственных ресурсов компании и инфраструктуры Республиканского центра обработки данных (РЦОД). Реализация проекта позволила оператору существенно повысить степень отказоустойчивости сети, а также подготовиться к предоставлению собственных «облачных» услуг для корпоративных клиентов и физических лиц.

РЦОД стал первым в Беларуси дата-центром, который отвечает требованиям к отказоустойчивости и безопасности по международным стандартам Tier III Uptime Institute. Технические специалисты МТС развернули на его базе голосовое и пакетное ядра и связали новую инфраструктуру с головным офисом, осуществив, таким образом, полноценное географическое резервирование важнейших систем. Благодаря этому абоненты оператора смогут обмениваться звонками и пользоваться мобильным интернетом даже в случае серьезных чрезвычайных происшествий.

Развитие собственной резервной инфраструктуры МТС в РЦОД продолжится. В обозримом будущем компания перенесет в центр оставшиеся системы, а также предложит массовому и корпоративному сегменту собственные «облачные» сервисы, за работу которых и будет отвечать новое решение.

 
 
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