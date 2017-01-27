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В Байнете появились видеоуроки компьютерной грамотности для родителей
28.01.2017 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В Байнете появились уроки компьютерной грамотности для родителей о том, как обезопасить информационное пространство ребенка. Полезные советы для мам и пап, дети которых активно пользуются компьютером и интернетом, создала Академия для девочек IT Princess. Первый урок посвящен угрозам в Сети.
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В Байнете появились уроки компьютерной грамотности для родителей о том, как обезопасить информационное пространство ребенка. Полезные советы для мам и пап, дети...
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