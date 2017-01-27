В Байнете появились уроки компьютерной грамотности для родителей о том, как обезопасить информационное пространство ребенка. Полезные советы для мам и пап, дети которых активно пользуются компьютером и интернетом, создала Академия для девочек IT Princess. Первый урок посвящен угрозам в Сети.

Ролик выложен на канале академии и рассказывает о том, что в интернете дети могут найти не только контент сомнительного содержания, но и вполне реальные наркотические средства или опасные знакомства. Как родителям защитить своих чад, - рассказывают специалисты Академии. Как стало известно 42.TUT.BY , к эфиру подготовлена серия полезных советов, планируется публиковать каждый новый ролик раз в неделю.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

