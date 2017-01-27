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В Байнете появились видеоуроки компьютерной грамотности для родителей

28.01.2017 11:13 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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В Байнете появились уроки компьютерной грамотности для родителей о том, как обезопасить информационное пространство ребенка. Полезные советы для мам и пап, дети которых активно пользуются компьютером и интернетом, создала Академия для девочек IT Princess. Первый урок посвящен угрозам в Сети. 

Ролик выложен на канале академии и рассказывает о том, что в интернете дети могут найти не только контент сомнительного содержания, но и вполне реальные наркотические средства или опасные знакомства. Как родителям защитить своих чад, - рассказывают специалисты Академии. Как стало известно 42.TUT.BY, к эфиру подготовлена серия полезных советов, планируется публиковать каждый новый ролик раз в неделю. 

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Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 61
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В Байнете появились уроки компьютерной грамотности для родителей о том, как обезопасить информационное пространство ребенка. Полезные советы для мам и пап, дети...

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