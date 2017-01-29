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Facebook запустил рекламу в Messenger: пользователи недовольны

29.01.2017 20:23 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 янв — Sputnik. Социальная сеть Facebook запустила рекламные объявления в своем подразделении для обмена личными сообщениями Messenger и вызвала бурное недовольство пользователей.

Социальная сеть активно использовала практику рекламы при формировании новостной ленты, за что также неоднократно подвергалась критике. Пользователи жаловались на нерелевантную новостную ленту и невозможность скрыть рекламу даже при помощи AdBlock.

В компании запустили рекламу еще и в Messenger в конце этой недели, самыми первыми ее увидели жители Таиланда и Австралии. Реклама в приложении размещается баннерами и занимает достаточно большую часть экрана.

Пользователи Facebook уже начали жаловаться на появляющиеся объявления. Как пишут многие пользователи на своих страничках в социальных сетях, реклама мешает им отправлять сообщения и искать контакты в списке. 

Компания же Facebook заявляет, что пока лишь тестирует рекламу в своем мессенджере, а для удобства пользователей ее обязательно ждут изменения.

 
Теги: Минск
 
 
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Пользователи социальной сети обратили внимание на рекламные объявления, которые занимают слишком большую часть экрана.

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