МИНСК, 29 янв — Sputnik. Социальная сеть Facebook запустила рекламные объявления в своем подразделении для обмена личными сообщениями Messenger и вызвала бурное недовольство пользователей.

Социальная сеть активно использовала практику рекламы при формировании новостной ленты, за что также неоднократно подвергалась критике. Пользователи жаловались на нерелевантную новостную ленту и невозможность скрыть рекламу даже при помощи AdBlock.

В компании запустили рекламу еще и в Messenger в конце этой недели, самыми первыми ее увидели жители Таиланда и Австралии. Реклама в приложении размещается баннерами и занимает достаточно большую часть экрана.

Пользователи Facebook уже начали жаловаться на появляющиеся объявления. Как пишут многие пользователи на своих страничках в социальных сетях, реклама мешает им отправлять сообщения и искать контакты в списке.

Компания же Facebook заявляет, что пока лишь тестирует рекламу в своем мессенджере, а для удобства пользователей ее обязательно ждут изменения.