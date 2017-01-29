Этих существ практически невозможно рассмотреть невооруженным глазом, так как их размер не превышает половины миллиметра, однако они встречаются практически в каждом доме. С помощью специализированного микроскопа в минском центре океанографии «Открытый океан» мы рассмотрели пылевых клещей и теперь показываем их вам.

На видео ниже — пылевые клещи, собранные при помощи пылесоса на бумажный фильтр в самой обыкновенной минской квартире.

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Справка

Размер пылевых клещей колеблется от 0,1 до 0,5 мм. Идеальная среда обитания — квартира с температурой 18−25 °C и повышенной влажностью. Эти паукообразные питаются омертвевшими частичками человеческой кожи, которые мы постоянно теряем.

Сами клещи оставляют после себя фекалии, содержащие пищеварительные энзимы: белки Der f1 и Der p1. Именно они способствуют разрушению клеток человеческой кожи, которой питаются клещи, и могут вызывать сильные аллергические реакции у некоторых людей.

Домашние клещи служат причиной приступов бронхиальной астмы, атопического дерматита, аллергического ринита и конъюнктивита. А самый эффективный способ борьбы с ними — влажная уборка, частая уборка пылесосом, а также меньшее использование ковров.